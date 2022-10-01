Маслов: «Не слежу за высказываниями Заремы, но уважаю ее»

Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца клуба Леонида Федуна.
– Общался ли когда-нибудь с Заремой Салиховой?
– Виделся с ней на командных мероприятиях, здоровался, спрашивал, как у нее дела – не более.
Не слежу за ее высказываниями, но уважаю Зарему. Я не особо интересуюсь прессой.
С Леонидом Арнольдовичем тоже виделся, общался, но не про футбол – говорили на различные темы.
– Попрощался ли с Федуном, написал сообщение?
– Он никуда не уходил, он так же переживает за нашу команду. Мы не прощаемся.
- Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
- 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».
Источник: «РБ Спорт»