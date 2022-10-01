Маслов: «Не слежу за высказываниями Заремы, но уважаю ее»

Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца клуба Леонида Федуна.

– Общался ли когда-нибудь с Заремой Салиховой?

– Виделся с ней на командных мероприятиях, здоровался, спрашивал, как у нее дела – не более.

Не слежу за ее высказываниями, но уважаю Зарему. Я не особо интересуюсь прессой.

С Леонидом Арнольдовичем тоже виделся, общался, но не про футбол – говорили на различные темы.

– Попрощался ли с Федуном, написал сообщение?

– Он никуда не уходил, он так же переживает за нашу команду. Мы не прощаемся.