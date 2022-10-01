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    Маслов: «Не слежу за высказываниями Заремы, но уважаю ее»

    Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца клуба Леонида Федуна.

    – Общался ли когда-нибудь с Заремой Салиховой?

    – Виделся с ней на командных мероприятиях, здоровался, спрашивал, как у нее дела – не более.

    Не слежу за ее высказываниями, но уважаю Зарему. Я не особо интересуюсь прессой.

    С Леонидом Арнольдовичем тоже виделся, общался, но не про футбол – говорили на различные темы.

    – Попрощался ли с Федуном, написал сообщение?

    – Он никуда не уходил, он так же переживает за нашу команду. Мы не прощаемся.

    • Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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    Источник: «РБ Спорт»

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