Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Армении отреагировали на новость о предложении Талалаеву возглавить сборную

    Федерация футбола Армении опровергла переговоры с бывшим главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.

    «Информация не соответствует действительности. ФФА рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера национальной сборной Армении.

    Когда ФФА достигнет договоренности, мы опубликуем официальное объявление», – сказал пресс‑секретарь федерации Айк Карапетян.

    • «Ахмат» отправил тренера в отставку 11 сентября.
    • Талалаев возглавлял команду с 2020 года.

    Новости по теме
    Талалаев может возглавить сборную Армении 1
    Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым 3
    Талалаев рассказал, что уже 25 лет ходит на курсы управления гневом 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11