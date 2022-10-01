В Армении отреагировали на новость о предложении Талалаеву возглавить сборную

Федерация футбола Армении опровергла переговоры с бывшим главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.
«Информация не соответствует действительности. ФФА рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера национальной сборной Армении.
Когда ФФА достигнет договоренности, мы опубликуем официальное объявление», – сказал пресс‑секретарь федерации Айк Карапетян.
- «Ахмат» отправил тренера в отставку 11 сентября.
- Талалаев возглавлял команду с 2020 года.
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