Николсон: «Промес – лучший футболист в России»

Промес, конечно, хорош. Он работает с мячом ногами, как руками, от него никогда не отскакивает мяч, а просто прилипает к ногам - это мастерство. Но ждем с нетерпением Мозеса, тогда решим.
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался об одноклубнике Квинси Промесе.
«Мы с Промесом лучшие друзья, братья. Думаю, что он – лучший футболист в России», – заявил Николсон.
- В 14 матчах сезона голландец совершил 15 голевых действий.
- В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.