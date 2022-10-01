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    Николсон: «Промес – лучший футболист в России»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался об одноклубнике Квинси Промесе.

    «Мы с Промесом лучшие друзья, братья. Думаю, что он – лучший футболист в России», – заявил Николсон.

    • В 14 матчах сезона голландец совершил 15 голевых действий.
    • В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15722

      NewLife 11 минут назад

      Промес, конечно, хорош. Он работает с мячом ногами, как руками, от него никогда не отскакивает мяч, а просто прилипает к ногам - это мастерство. Но ждем с нетерпением Мозеса, тогда решим.

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      Рейтинг: +210

      ЭтожЯ 28 минут назад

      Дожили ....

      0
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      Рейтинг: +10174

      R_a_i_n 38 минут назад

      Я бы сказал один из лучших.

      2
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      Рейтинг: +10758

      "supermax" > R_a_i_n 24 минуты назад

      так вернее будет

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      Рейтинг: +139

      Бывалый1488 39 минут назад

      В каком месте он лучший?

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      Рейтинг: +1528

      PNZ1985 > Бывалый1488 29 минут назад

      Во всех сразу, немытые уж точно в данный момент за ним

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      Рейтинг: +1439

      Artemka444 55 минут назад

      Да да
      На этой неделе точно!!!

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      Рейтинг: +1550

      alefreddy 1 час назад

      на данный момент да

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