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    Маслов: «Ситуация в стране не самая легкая. Стараюсь не читать новости»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов старается думать только о футболе.

    «Ситуация в мире и стране не самая лeгкая. Она постоянно сидит в подкорке. Пытаюсь абстрагироваться, потому что футбол это подразумевает, но это нелегко – постоянно об этом думаешь. Новая ситуация, надо пытаться к ней адаптироваться. Это происходит здесь и сейчас: нам нужно понять, что с этим делать.

    Стараюсь не читать новости. Что-то доходит не по моей воле, но стараюсь абстрагироваться. Кто-то из знакомых уже мобилизован, с ними только мизерная связь. Мне тяжело описать свои чувства – это что-то новое, чего в жизни ранее не было. Тяжело осознать, когда твои друзья и знакомые уходят туда, а ты ничего не можешь сделать», – сказал Маслов.

    • На прошлой неделе в России началась частичная мобилизация.
    • Маслов в 2021-2022 годах был травмирован.
    • «Спартак» накануне разгромил «Зенит» в Кубке России (3:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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