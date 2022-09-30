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    Сулейманов: «В РПЛ все в порядке с чемпионской интригой. Конкуренты у «Зенита» есть»

    Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о чемпионкой гонке в российской Премьер-лиге.

    «Конкуренты у «Зенита» за титул есть. Вижу такими «Спартак» и ЦСКА.

    «Ростов»? Да, они ещe ни разу не проиграли, плюс у них тренер сборной, хороший футбол и большие перспективы.

    Так что все с чемпионской интригой у РПЛ в порядке», – сказал Сулейманов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 26 очками после 10 туров.
    • «Ростов» идет вторым с 22 баллами.
    • ЦСКА – на третьем месте (20).
    • «Краснодар» – четвертый (20).
    • «Спартак» – пятый (19).

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    Источник: «Чемпионат»

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