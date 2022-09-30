Сулейманов: «В РПЛ все в порядке с чемпионской интригой. Конкуренты у «Зенита» есть»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о чемпионкой гонке в российской Премьер-лиге.
«Конкуренты у «Зенита» за титул есть. Вижу такими «Спартак» и ЦСКА.
«Ростов»? Да, они ещe ни разу не проиграли, плюс у них тренер сборной, хороший футбол и большие перспективы.
Так что все с чемпионской интригой у РПЛ в порядке», – сказал Сулейманов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 26 очками после 10 туров.
- «Ростов» идет вторым с 22 баллами.
- ЦСКА – на третьем месте (20).
- «Краснодар» – четвертый (20).
- «Спартак» – пятый (19).
Источник: «Чемпионат»