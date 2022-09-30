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    Шишкин: «Видно, что Абаскаль разобрал «Зенит»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин подвел итоги кубкового матча с «Зенитом».

    • Спартаковцы победили со счетом 3:0.
    • Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

    – Хочется поздравить всех с хорошей, красивой победой. Очень понравилась зрелищность, темп игры, чего нам в последнее время не хватает в больших матчах.

    Многие отмечают, что составы были неоптимальные, но я бы так не сказал, разве что за исключением двух-трех позиций.

    Матч получился качественным, с обилием моментов, можно сказать, что обе команды сыграли на кураже.

    Кто-то говорит, что до определенного времени игра была равная, но я так делить не люблю – матч длится 90 минут плюс добавленное.

    Понятно, что на каких-то отрезках забей «Зенит» – интересно, как бы все сложилось, но тем интересен футбол, что кто-то не забивает, кто-то выручает, выбивает мяч в подкате.

    И матч складывается в единое целое. И «Спартак» в концовке прибавил и заслуженно победил, забил красивые голы, не случайные какие-то, а четко разыгранные.

    – За счет чего все же «Спартаку» удалось дожать соперника в концовке?

    – На мой взгляд, основную роль сыграло физическое состояние – в конце «Зенит» немножко «просел», это было видно сразу, а «Спартак» очень уверенно выглядел все 90 минут.

    Очень много игры вперед, вертикальных передач. А «Зенит» в конце уже нигде не успевал – ни на перехватах, ни в позиционной обороне, и красно-белые этим воспользовались.

    Ну и когда в порядке лидеры команды – Соболев, Промес, Зобнин, тот же Литвинов, все получается. Думаю, тут во многом заслуга тренера.

    Видно, что идет работа, что Абаскаль заставляет своих футболистов играть на максимуме. Это радует.

    Как и то, что тренерский штаб разобрал соперника, и команда уже не пропустила таких голов, как от того же Мостового в чемпионате, не позволила себе грубых ошибок.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      Эном айс 1 час назад

      Шишкин метит в ветераны. Лизнуть -и ждать пособия.В Ногинске на зарплату не проживёшь.

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