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    Президент «КАМАЗа»: «Большой футбол в Татарстане начался с нас, а не с «Рубина»

    Президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев высказался об истории футбола в Татарстане.

    «Вообще, если оглянуться в историю, в Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах. Не в Казани, а именно в Набережных Челнах.

    Так что «КАМАЗ» еще до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришел, после «КАМАЗа».

    Но история имеет свойство развиваться по спирали, поэтому мы вернулись к тому, от чего ушли», – заявил Магдеев.

    • «КАМАЗ» набрал 19 очков в 11 турах Первой лиги.
    • У «Рубина» аналогичные показатели.
    • Сейчас команды делят 3-4 места в первенстве.

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    Источник: «Татар-информ»

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