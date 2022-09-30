Президент «КАМАЗа»: «Большой футбол в Татарстане начался с нас, а не с «Рубина»

Президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев высказался об истории футбола в Татарстане.

«Вообще, если оглянуться в историю, в Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах. Не в Казани, а именно в Набережных Челнах.

Так что «КАМАЗ» еще до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришел, после «КАМАЗа».

Но история имеет свойство развиваться по спирали, поэтому мы вернулись к тому, от чего ушли», – заявил Магдеев.