Президент «КАМАЗа»: «Большой футбол в Татарстане начался с нас, а не с «Рубина»

Президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев высказался об истории футбола в Татарстане.
«Вообще, если оглянуться в историю, в Татарстане большой футбол уровня Премьер-лиги начинался именно в Набережных Челнах. Не в Казани, а именно в Набережных Челнах.
Так что «КАМАЗ» еще до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришел, после «КАМАЗа».
Но история имеет свойство развиваться по спирали, поэтому мы вернулись к тому, от чего ушли», – заявил Магдеев.
- «КАМАЗ» набрал 19 очков в 11 турах Первой лиги.
- У «Рубина» аналогичные показатели.
- Сейчас команды делят 3-4 места в первенстве.
Источник: «Татар-информ»