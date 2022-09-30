Кроос может завершить карьеру в 2023 году. Он хочет уйти из футбола на пике

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру летом 2023 года, сообщает AS.

32-летний немец отказывается обсуждать с «Реалом» продление контракта, который истекает летом. Кроос планирует уйти из футбола на пике карьеры, чтобы не мешать развитию молодых игроков.

«Реал» уже начал поиски игрока на замену Кроосу.