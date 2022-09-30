Кроос может завершить карьеру в 2023 году. Он хочет уйти из футбола на пике

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру летом 2023 года, сообщает AS.
32-летний немец отказывается обсуждать с «Реалом» продление контракта, который истекает летом. Кроос планирует уйти из футбола на пике карьеры, чтобы не мешать развитию молодых игроков.
«Реал» уже начал поиски игрока на замену Кроосу.
- Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.
- В этом сезоне хавбек сделал 2 ассиста в 8 матчах.
- В январе ему исполнится 33 года.
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