Адиев объяснил, почему сорвался матч между сборными России и Казахстана

Я бы осторожно относился к казахам.....они как турки, отвернулся, нож в спину могут воткнуть
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал причину срыва товарищеского матча против сборной России.
«Знаю, что определeнные контакты были, просто федерации не сошлись в датах. А так, и молодeжные сборные сейчас играли, и юношеские. Насколько понимаю, никаких проблем между федерациями нет», – сказал Адиев.
- 24 сентября Россия победила Киргизию (2:1) в Бишкеке.
- Ранее Россия была отстранена от Лиги наций, стыковых матчей отбора ЧМ-2022 и отбора Евро-2024.
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