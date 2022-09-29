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    Адиев объяснил, почему сорвался матч между сборными России и Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал причину срыва товарищеского матча против сборной России.

    «Знаю, что определeнные контакты были, просто федерации не сошлись в датах. А так, и молодeжные сборные сейчас играли, и юношеские. Насколько понимаю, никаких проблем между федерациями нет», – сказал Адиев.

    • 24 сентября Россия победила Киргизию (2:1) в Бишкеке.
    • Ранее Россия была отстранена от Лиги наций, стыковых матчей отбора ЧМ-2022 и отбора Евро-2024.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +724

      Красногвардейчик 3 минуты назад

      Я бы осторожно относился к казахам.....они как турки, отвернулся, нож в спину могут воткнуть

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