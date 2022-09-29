Адиев объяснил, почему сорвался матч между сборными России и Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал причину срыва товарищеского матча против сборной России.

«Знаю, что определeнные контакты были, просто федерации не сошлись в датах. А так, и молодeжные сборные сейчас играли, и юношеские. Насколько понимаю, никаких проблем между федерациями нет», – сказал Адиев.