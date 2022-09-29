«Наш спорт лучший только на бумаге». Безуглов – о посадке Ларина в тюрьму

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал решение суда посадить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина в тюрьму на три года.
«Реальный срок Николая Юрьевича Ларину – лучшее свидетельство того, что наш спорт ещe много лет будет лучшим в мире только на бумаге» — написал Безуглов в соцсетях.
- Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: Бомбардир.ру