«Наш спорт лучший только на бумаге». Безуглов – о посадке Ларина в тюрьму

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал решение суда посадить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина в тюрьму на три года.

«Реальный срок Николая Юрьевича Ларину – лучшее свидетельство того, что наш спорт ещe много лет будет лучшим в мире только на бумаге» — написал Безуглов в соцсетях.