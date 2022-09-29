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    «Наш спорт лучший только на бумаге». Безуглов – о посадке Ларина в тюрьму

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал решение суда посадить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина в тюрьму на три года.

    «Реальный срок Николая Юрьевича Ларину – лучшее свидетельство того, что наш спорт ещe много лет будет лучшим в мире только на бумаге» — написал Безуглов в соцсетях.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: Бомбардир.ру

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