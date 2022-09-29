Следите за матчем «Спартак» – «Зенит» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»

Сегодня, 29 сентября, в Москве состоится игра третьего тура Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Матч на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 20:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.