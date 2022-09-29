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    Следите за матчем «Спартак» – «Зенит» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»

    Сегодня, 29 сентября, в Москве состоится игра третьего тура Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

    Матч на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    • В активе «Спартака» 2 победы в 2 турах Кубка.
    • «Зенит» набрал 3 очка, обыграв «Факел» (2:0) и уступив «Крыльям Советов» (0:2).

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    Источник: «Бомбардир»

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