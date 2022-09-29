Следите за матчем «Спартак» – «Зенит» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»

Сегодня, 29 сентября, в Москве состоится игра третьего тура Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».
Матч на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 20:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Сегодня, 29 сентября, в Москве состоится игра третьего тура Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».
Матч на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 20:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.