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    «Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня». Денисов – о кубковом матче «Спартак» – «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящей встрече третьего тура Кубка России против «Зенита».

    – В контексте летнего мема про то, как вы «закрыли Клаудиньо в Суперкубке», невозможно не спросить: как отреагировали на его удаление в Самаре и дисквалификацию на предстоящий кубковый матч с вами?

    – Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов.

    Против Клаудиньо или кого-то другого – неважно. Я всегда готов.

    – Кого будете «закрывать» в отсутствие Клаудиньо?

    – Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду «закрывать».

    • «Спартак» примет «Зенит» сегодня в 20:30 мск.
    • После июльской игры за Суперкубок России журналист Илья Казаков сказал, что Денисов закрыл Клаудиньо.
    • Затем «закрыть Клаудиньо» обещали другие футболисты. Это стало мемом.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1527

      alefreddy 6 минут назад

      наивный парень хочет закрыть игрока не своего уровня

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      Рейтинг: +11519

      Алексей З 27 минут назад

      Прикалывается паря. Так и надо.

      0
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      Рейтинг: +3737

      Питерский князь 49 минут назад

      Как в дмб: " Чудом спаслись....чудом"!
      :)))))

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