«Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня». Денисов – о кубковом матче «Спартак» – «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящей встрече третьего тура Кубка России против «Зенита».

– В контексте летнего мема про то, как вы «закрыли Клаудиньо в Суперкубке», невозможно не спросить: как отреагировали на его удаление в Самаре и дисквалификацию на предстоящий кубковый матч с вами?

– Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов.

Против Клаудиньо или кого-то другого – неважно. Я всегда готов.

– Кого будете «закрывать» в отсутствие Клаудиньо?

– Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду «закрывать».