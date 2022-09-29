«Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня». Денисов – о кубковом матче «Спартак» – «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящей встрече третьего тура Кубка России против «Зенита».
– В контексте летнего мема про то, как вы «закрыли Клаудиньо в Суперкубке», невозможно не спросить: как отреагировали на его удаление в Самаре и дисквалификацию на предстоящий кубковый матч с вами?
– Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов.
Против Клаудиньо или кого-то другого – неважно. Я всегда готов.
– Кого будете «закрывать» в отсутствие Клаудиньо?
– Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду «закрывать».
- «Спартак» примет «Зенит» сегодня в 20:30 мск.
- После июльской игры за Суперкубок России журналист Илья Казаков сказал, что Денисов закрыл Клаудиньо.
- Затем «закрыть Клаудиньо» обещали другие футболисты. Это стало мемом.
Источник: «Известия»