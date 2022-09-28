Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Закон есть для всех». Терюшков – о приговоре Ларину

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

    «Я могу сказать одно: закон есть для всех. Если его на самом деле подставили, то надо выбирать тех людей, которые сидят рядом с тобой, чтобы они не подставили. Если решение уже вынесено, значит есть доказательная база, но, если адвокаты считают неправомерным решением, они должны обжаловать решение», – сказал Терюшков.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

    Новости по теме
    Борис Игнатьев допустил, что Ларина подставили
    Селюк: «Ларина сделали козлом отпущения»
    Селюк: «Все говорят про Ларина, но примером воровства и коррупции служит «Локомотив» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2022 23:58
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11