«Закон есть для всех». Терюшков – о приговоре Ларину

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

«Я могу сказать одно: закон есть для всех. Если его на самом деле подставили, то надо выбирать тех людей, которые сидят рядом с тобой, чтобы они не подставили. Если решение уже вынесено, значит есть доказательная база, но, если адвокаты считают неправомерным решением, они должны обжаловать решение», – сказал Терюшков.