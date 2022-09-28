«Закон есть для всех». Терюшков – о приговоре Ларину

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.
«Я могу сказать одно: закон есть для всех. Если его на самом деле подставили, то надо выбирать тех людей, которые сидят рядом с тобой, чтобы они не подставили. Если решение уже вынесено, значит есть доказательная база, но, если адвокаты считают неправомерным решением, они должны обжаловать решение», – сказал Терюшков.
- Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: Metaratings