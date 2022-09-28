«Ну какая армия? Человек ни разу оружие не держал». Кирьяков – о повестке для Билялетдинова

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков считает, что военкомат ошибочно выдал повестку экс-игроку сборной России Динияру Билялетдинову.
— Ну какая армия? Человек в руках ни разу оружие не держал. Это же бред. Даже если месяц на подготовку, что это такое, это ничего не даст.
Я думаю, эта ситуация подходит под то, что не тех призывают. Понятно, что по возрасту подходит, но человек никаких навыков не имеет. Полное безобразие. Это тот случай, когда нужно разобраться.
— Считаете, что разберутся и Динияр не поедет в зону боевых действий?
— Ну да, конечно. Это бред какой-то.
— Никому в «Ленинградце» повестка не приходила?
— Насколько мне известно, нет.
— Сами не переживаете, не ждете?
— Слушайте, мне 52 года. Я не знаю, с какой стороны к автомату, пистолету подходить, а вы говорите.
Я все прекрасно понимаю, если Родина позовет, конечно же, вторая-третья волна — вопросов нет. Но сейчас сказали, кто должен идти — люди с боевым опытом, люди, которые, может, не участвовали в боевых действиях, но служили, имеют опыт.
- 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
- Он не служил в армии.
- На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.