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    «Ну какая армия? Человек ни разу оружие не держал». Кирьяков – о повестке для Билялетдинова

    Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков считает, что военкомат ошибочно выдал повестку экс-игроку сборной России Динияру Билялетдинову.

    — Ну какая армия? Человек в руках ни разу оружие не держал. Это же бред. Даже если месяц на подготовку, что это такое, это ничего не даст.

    Я думаю, эта ситуация подходит под то, что не тех призывают. Понятно, что по возрасту подходит, но человек никаких навыков не имеет. Полное безобразие. Это тот случай, когда нужно разобраться.

    — Считаете, что разберутся и Динияр не поедет в зону боевых действий?

    — Ну да, конечно. Это бред какой-то.

    — Никому в «Ленинградце» повестка не приходила?

    — Насколько мне известно, нет.

    — Сами не переживаете, не ждете?

    — Слушайте, мне 52 года. Я не знаю, с какой стороны к автомату, пистолету подходить, а вы говорите.

    Я все прекрасно понимаю, если Родина позовет, конечно же, вторая-третья волна — вопросов нет. Но сейчас сказали, кто должен идти — люди с боевым опытом, люди, которые, может, не участвовали в боевых действиях, но служили, имеют опыт.

    • 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
    • Он не служил в армии.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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