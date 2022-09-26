«Глупость. В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов». Гаджиев – о возможной приостановке РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев не видит смысла в возможной приостановке РПЛ.

«Это будет глупость. Зачем мы сейчас должны останавливать чемпионат? В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов. Они тоже хотели доказать свое превосходство.

Какая сейчас необходимость останавливать матчи? Я не вижу такой необходимости. Никакие спортивные мероприятия тоже нельзя откладывать.

Надо жить своей полноценной жизнью», – считает Гаджиев.