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    «Глупость. В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов». Гаджиев – о возможной приостановке РПЛ

    Российский тренер Гаджи Гаджиев не видит смысла в возможной приостановке РПЛ.

    «Это будет глупость. Зачем мы сейчас должны останавливать чемпионат? В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов. Они тоже хотели доказать свое превосходство.

    Какая сейчас необходимость останавливать матчи? Я не вижу такой необходимости. Никакие спортивные мероприятия тоже нельзя откладывать.

    Надо жить своей полноценной жизнью», – считает Гаджиев.

    • В РПЛ сыграно 10 туров.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: Sport24

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    26.09.2022 22:41
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