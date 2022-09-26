Защитник «Рубина» Аднан: «Два игрока из моей детской команды погибли во время вторжения США в Ирак»

Футболист «Рубина» Али Аднан рассказал о своих воспоминаниях про вторжение американцев в Ирак.

– Тебе было 10 лет, когда в Ираке началась война. Какие воспоминания остались?

– Когда в 2003 году США вторглись в Ирак, было много тяжелых моментов. Отец отвез нас подальше от Багдада, в более безопасное место. Потом мы вернулись через некоторое время. Было страшно.

– Ты продолжал тренироваться?

– Да, хоть это и было опасно. Отец и мама всегда ждали меня на улице возле дома, ведь телефонов у нас не было. Когда я задерживался, то видел, как они меня ждут на дороге.

Бывало, что они говорили: «Не ходи больше на тренировки. Опасно». Но я все равно складывал бутсы в школьный рюкзак и после уроков бежал на тренировку. Так происходило каждый день, хоть родители и отговаривали.

В какой-то момент пришлось выбирать: в той ситуации нельзя было и ходить в школу, и посещать футбольные тренировки. Нужно было сделать выбор.

Я выбрал футбол и сказал отцу: «Если у меня получится, то смогу помочь семье и стране». Я пообещал папе, что буду профессионально относиться к делу, стану настоящим футболистом.

– Что стало с теми ребятами, с кем ты тренировался в детстве?

– Многих ребят, с кем тренировался, я потом не видел, потерял с ними связь. Еще помню, что во время войны двое парней из нашей детской команды погибли.

Один – прямо после тренировки на моих глазах: осколок или пуля – так и не понял, что это было – попали прямо в него. Я видел это вживую – это тяжело и больно.

Это одна из причин, почему я боролся за свою карьеру. Люди говорят, мне повезло, что я смог стать футболистом. Моя ситуация была сложной, сейчас гораздо проще.

А в моем детстве даже бутс не было, так мы еще и застали войну.