«Ты уходишь в другой мир». Зидан – завершившему карьеру Федереру

Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан обратился к теннисисту Роджеру Федереру, который завершил карьеру.

«Ты уходишь в другой мир. Желаю тебе такой же наполненной второй половины жизни, как первая.

Спасибо, Роджер, за мечты для всего мира. Спасибо за великолепную карьеру», – написал Зидан в социальной сети.