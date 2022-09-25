«Ты уходишь в другой мир». Зидан – завершившему карьеру Федереру

Он что помер что ли такие пожелания
Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан обратился к теннисисту Роджеру Федереру, который завершил карьеру.
«Ты уходишь в другой мир. Желаю тебе такой же наполненной второй половины жизни, как первая.
Спасибо, Роджер, за мечты для всего мира. Спасибо за великолепную карьеру», – написал Зидан в социальной сети.
- Накануне Федерер проиграл последний матч в карьере.
- Он 20-кратный победитель турниров Большого шлема.
- Федерер – болельщик «Базеля».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.