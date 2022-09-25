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    «Ты уходишь в другой мир». Зидан – завершившему карьеру Федереру

    Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан обратился к теннисисту Роджеру Федереру, который завершил карьеру.

    «Ты уходишь в другой мир. Желаю тебе такой же наполненной второй половины жизни, как первая.

    Спасибо, Роджер, за мечты для всего мира. Спасибо за великолепную карьеру», – написал Зидан в социальной сети.

    • Накануне Федерер проиграл последний матч в карьере.
    • Он 20-кратный победитель турниров Большого шлема.
    • Федерер – болельщик «Базеля».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      НикКин 2 часа назад

      Он что помер что ли такие пожелания

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