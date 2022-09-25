Комличенко: «Папоротники на поле в Киргизии? Это не может быть оправдание нашей игре»

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о качестве поля в Бишкеке, на котором национальная команда победила Киргизию со счетом 2:1.
— Мостовой сказал, что папоротники росли на поле.
— Да, было похоже. Поле не лучшего качества было, но соперник на том же поле играл. Поэтому это не может быть оправданием сегодня.
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
Источник: «Спорт-Экспресс»