Комличенко: «Папоротники на поле в Киргизии? Это не может быть оправдание нашей игре»

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о качестве поля в Бишкеке, на котором национальная команда победила Киргизию со счетом 2:1.

— Мостовой сказал, что папоротники росли на поле.

— Да, было похоже. Поле не лучшего качества было, но соперник на том же поле играл. Поэтому это не может быть оправданием сегодня.