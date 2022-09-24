Андрей Мостовой пожаловался на поле в Киргизии

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой дал комментарий после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

«Сложный матч. Ну мы понимали, они дома играют. Поле тяжелое было. Соскучились по такой атмосфере, тем более игра за сборную. Хорошо, что нас поддерживали. Много российских болельщиков было», – сказал Мостовой.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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