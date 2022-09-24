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    Ломаев: «Ростов» и «Химки» – самые интересные команды в РПЛ»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что ему нравится игра «Ростова» и «Химок».

    – Какие у тебя планы на будущее?

    – Хотелось бы в Европу, но с нынешними реалиями это очень маловероятно. Посмотрим, что будет, нельзя загадывать.

    – Топ-клубы РПЛ?

    – Не скажу, что какие-то команды привлекают. Что касается футбола, то отмечу «Ростов» и «Химки». Для меня это самые интересные команды в РПЛ.

    Их специфика заключается в том, что они высоко поднимают вратаря, получается лишний игрок в поле. С ними было очень интересно играть.

    • «Ростов» набрал 22 очка в 10 турах РПЛ и идет на 2-м месте в таблице.
    • «Химки» занимают 13-ю строчку с 8 баллами в активе.

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    Источник: «Р-Спорт»

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