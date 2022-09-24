Ломаев: «Ростов» и «Химки» – самые интересные команды в РПЛ»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что ему нравится игра «Ростова» и «Химок».
– Какие у тебя планы на будущее?
– Хотелось бы в Европу, но с нынешними реалиями это очень маловероятно. Посмотрим, что будет, нельзя загадывать.
– Топ-клубы РПЛ?
– Не скажу, что какие-то команды привлекают. Что касается футбола, то отмечу «Ростов» и «Химки». Для меня это самые интересные команды в РПЛ.
Их специфика заключается в том, что они высоко поднимают вратаря, получается лишний игрок в поле. С ними было очень интересно играть.
Источник: «Р-Спорт»