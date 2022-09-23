Агент Алберто прокомментировал новость о желании «Коринтианса» выкупить форварда у «Зенита»

Андре Кюри, агент нападающего Юри Алберто, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента из «Зенита» в «Коринтианс» на постоянной основе.
Ранее президент бразильского клуба Дуилио Монтейро Алве заявил о желании выкупить футболиста.
«Правда ли что «Коринтианс» хочет выкупить Юри Алберто у «Зенита»? Нет», – сказал агент.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
Источник: «Спорт-Экспресс»