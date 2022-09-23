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    Агент Алберто прокомментировал новость о желании «Коринтианса» выкупить форварда у «Зенита»

    Андре Кюри, агент нападающего Юри Алберто, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента из «Зенита» в «Коринтианс» на постоянной основе.

    Ранее президент бразильского клуба Дуилио Монтейро Алве заявил о желании выкупить футболиста.

    «Правда ли что «Коринтианс» хочет выкупить Юри Алберто у «Зенита»? Нет», – сказал агент.

    • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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