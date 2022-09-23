Агент Алберто прокомментировал новость о желании «Коринтианса» выкупить форварда у «Зенита»

Андре Кюри, агент нападающего Юри Алберто, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента из «Зенита» в «Коринтианс» на постоянной основе.

Ранее президент бразильского клуба Дуилио Монтейро Алве заявил о желании выкупить футболиста.

«Правда ли что «Коринтианс» хочет выкупить Юри Алберто у «Зенита»? Нет», – сказал агент.