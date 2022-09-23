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    Кержаков не считает, что «Зенит» доминирует в РПЛ: «Наступаем на одни и те же грабли»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о лидерстве клуба в РПЛ.

    «Семак отвергал термин «доминирование»? Я его тоже отвергаю.

    С конкурентами мы сыграли по одному матчу, и то не со всеми. Плюс периодически наступаем на одни и те же грабли с командами, которые в нижней части. Уже теряли очки с «Химками», «Ахматом». В 1-м туре вообще показали одну из самых слабых игр», – сказал Кержаков.

    • «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ и лидирует в чемпионате.
    • Это рекордный старт в истории чемпионата России.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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