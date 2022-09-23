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    Комличенко: «Киргизия – не гранд. Сборной России нужно опасаться только себя»

    Нападающий «Динамо» Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча сборных России и Киргизии.

    «Сборной России нужно опасаться только себя. Мы можем подойти ненастроенными. А вопрос мотивации очень важен.

    Да, Киргизия — не гранд. Но мы едем играть за свою страну. Это мотивация номер один для всех. Кто вызывается в первый раз, хочет показать себя тренеру, чтобы на нем не поставили крест.

    Что могу сказать про соперника? Мы изучали их, смотрели, как они прессингуют. Обычное впечатление. Не могу оценить уровень команды», – сказал Комличенко.

    • Киргизия примет Россию в субботу, 24 сентября.
    • Начало матча – в 17:00 мск.
    • Для россиян это будет первая игра с ноября 2021 года.

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    Источник: «Известия»

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