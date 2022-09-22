Агент Зайнутдинова: «Уехать в Европу – мечта Бахтиера»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о стремлении игрока перейти в европейский клуб.

«Уехать в Европу – это мечта Бахтиера! Если будет хорошее предложение для клуба и игрока, конечно, с удовольствием перейдет», – заявил агент.