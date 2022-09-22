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    Агент Зайнутдинова: «Уехать в Европу – мечта Бахтиера»

    Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о стремлении игрока перейти в европейский клуб.

    «Уехать в Европу – это мечта Бахтиера! Если будет хорошее предложение для клуба и игрока, конечно, с удовольствием перейдет», – заявил агент.

    • 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
    • В его активе 5 голов и 4 ассиста в 63 матчах.
    • Контракт казахстанца с клубом рассчитан до 2025 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2022 21:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11939

      BRO_football 1 час назад

      Езжай, пока границы окончательно не закрыли)

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      Рейтинг: +297

      Мася_1989 1 час назад

      Щас у многих такая мечта, не только у футболистов)))

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