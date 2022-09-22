Агент Зайнутдинова: «Уехать в Европу – мечта Бахтиера»

Езжай, пока границы окончательно не закрыли)
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о стремлении игрока перейти в европейский клуб.
«Уехать в Европу – это мечта Бахтиера! Если будет хорошее предложение для клуба и игрока, конечно, с удовольствием перейдет», – заявил агент.
- 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
- В его активе 5 голов и 4 ассиста в 63 матчах.
- Контракт казахстанца с клубом рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.