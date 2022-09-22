Орлов назвал самого умного и техничного игрока РПЛ

Журналист Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.
«Как футболист меня Клаудиньо ни в коем случае не разочаровал. В той же встрече с самарцами он еще до удаления выдал два шикарных паса! Так никто в России не умеет.
Считаю его самым умным игроком РПЛ. И самым техничным. Он наберет кондиции и вернется в стартовый состав. Кузяев? Тоже хорош. Но Семак может их совместить на поле. А Далер, к слову, способен сыграть и на правом фланге», – сказал Орлов.
- 25-летний Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Клаудиньо 6 матчей, гол, 2 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»