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    Орлов назвал самого умного и техничного игрока РПЛ

    Журналист Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.

    «Как футболист меня Клаудиньо ни в коем случае не разочаровал. В той же встрече с самарцами он еще до удаления выдал два шикарных паса! Так никто в России не умеет.

    Считаю его самым умным игроком РПЛ. И самым техничным. Он наберет кондиции и вернется в стартовый состав. Кузяев? Тоже хорош. Но Семак может их совместить на поле. А Далер, к слову, способен сыграть и на правом фланге», – сказал Орлов.

    • 25-летний Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Клаудиньо 6 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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