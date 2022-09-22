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    Ловрен заявил о давлении в Хорватии из-за игры в России

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о давлении в Хорватии из-за выступления в России.

    «У меня была давняя травма, проблема с ногой, поэтому я был в Хорватии больше месяца. Кто знает, как бы я отреагировал, если бы оказался в России в то время.

    В России жизнь нормальная, я там счастлив. Конечно, я бы хотел сыграть в Лиге чемпионов, но ничего не могу с этим поделать.

    Было ли какое-то давление, чтобы не возвращаться в Россию? Давление исходило только от хорватских СМИ. В «Зените» все относились ко мне хорошо, очень поддерживали, говорили: «Что бы тебе ни понадобилось, мы здесь для тебя». Я очень ценю это, клуб поддержал меня.

    И еще... что я должен был делать? Просто отказаться от контракта? И остаться без клуба? У меня не было другого выхода, это была сложная ситуация для меня. Никто не постучал в мою дверь. Кто бы сказал: «До свидания, я ухожу» и не иметь другого выхода, остаться без работы?» – цитирует Ловрена Sportske novosti.

    • Ловрен вызван в сборную Хорватии на игры Лиги наций.
    • Он провел 70 матчей за сборную Хорватии, забил 4 мяча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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