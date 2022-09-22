Кузяев: «Лучше сыграть с Киргизией, чем с молодежной сборной»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о предстоящем товарищеском матче против Киргизии.

«Конечно, лучше сыграть с Киргизией, чем с молодежной командой.

О сопернике, к сожалению, мало чего знаю. Тренер показывал нам нарезки с их матчей.

Мы узнали, по каким схемам они предпочитают играть, поэтому о сопернике уже имеем какое-то представление», – заявил Кузяев.