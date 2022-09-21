Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Худяков, Пруцев и Тюкавин – в старте молодежной сборной России на матч с Белоруссией

    Тренерский штаб молодежной сборной России назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против сборной Белоруссии.

    Россия: Худяков, Александров, Мелехин, Лангович, Волков, Кравцов, Пруцев, Соколов, Щетинин, Гладышев, Тюкавин.

    • Команды сыграют в Белоруссии.
    • Матч начнется в 17:00 мск.

    Новости по теме
    ЦСКА сообщил о вызове третьего игрока в молодежную сборную России
    Отец Сазонова ответил на обвинения своего сына в предательстве России 4
    Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Его включили в состав российской молодежки на прошлой неделе 1
    Источник: телеграм-канал молодежной сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7460

      BarStep 18 минут назад

      А Александров, Мелехин, Лангович, Волков, Кравцов, Соколов, Щетинин и Гладышев вторыми будут чтоль стартовать в матче молодежных сборных России и Белоруссии?

      Что за манера дебильная давать заголовки к новостям?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5798

      Беспонтий > BarStep 1 минуту назад

      а у вас тоже фонбет заставка матча Шотландия-У.краина
      неделю над головой висит?
      это к вопросу о дебилах
      дебилы они разные
      наши своеобразные

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11