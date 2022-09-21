Худяков, Пруцев и Тюкавин – в старте молодежной сборной России на матч с Белоруссией

А Александров, Мелехин, Лангович, Волков, Кравцов, Соколов, Щетинин и Гладышев вторыми будут чтоль стартовать в матче молодежных сборных России и Белоруссии?
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Тренерский штаб молодежной сборной России назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против сборной Белоруссии.
Россия: Худяков, Александров, Мелехин, Лангович, Волков, Кравцов, Пруцев, Соколов, Щетинин, Гладышев, Тюкавин.
- Команды сыграют в Белоруссии.
- Матч начнется в 17:00 мск.