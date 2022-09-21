КДК отказал «Амкалу» в переигровке матча со «Звездой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет отклонил протест «Амкала» на судейство в матче Кубка России со «Звездой». Клуб добивался переигровки.
«Действия не могут быть рассмотрены юрисдикционными органами. «Амкал» подал протест, связанный с судейством. Мы направили ответ клубу: КДК не принимает к рассмотрению. Письмо Попкова направлено в клуб.
Статья 125 пункт 5: не принимаются рассмотрения на качество судейства. Все, что связано с качеством судей, не рассматривается», – сказал Григорьянц.
- Игроки «Амкала» были возмущены первым голом «Звезды».
- Петербуржцы забили прямым ударом со штрафного, когда соперники разговаривали с судьей.
- Матч завершился ничьей 2:2, а в серии пенальти победила «Звезда».
Источник: Sport24