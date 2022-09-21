КДК отказал «Амкалу» в переигровке матча со «Звездой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет отклонил протест «Амкала» на судейство в матче Кубка России со «Звездой». Клуб добивался переигровки.

«Действия не могут быть рассмотрены юрисдикционными органами. «Амкал» подал протест, связанный с судейством. Мы направили ответ клубу: КДК не принимает к рассмотрению. Письмо Попкова направлено в клуб.

Статья 125 пункт 5: не принимаются рассмотрения на качество судейства. Все, что связано с качеством судей, не рассматривается», – сказал Григорьянц.