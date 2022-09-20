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    «Вопрос исключительно в деньгах». Губерниев – о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

    «Я думаю, это вопрос исключительно денег и каких-то преференций. Им платят большие деньги. У «Зенита» есть такая возможность. Это не от любви к России? Это больше прагматический проект. И если я ошибаюсь, то буду рад.

    Нужны ли нам такие истории? Вот если бы мы вышли на чемпионат мира, то можно было бы подумать. А сейчас... когда ничего не происходит. И мне кажется, в такой непростой ситуации нужно больше обращать внимание на нашу молодежь», – сказал Губерниев.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1402

      jek718875 21 минуту назад

      Д.Губерниев это рупор честности,неподкупности,справедливости

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      Рейтинг: +3148

      acor94 29 минут назад

      Чем больше Губерниев говорит всякие смелые идеи, тем больше вероятность, что его уберут. Очень надеюсь, что он осмелеет, скажет что нибудь лишнее и его навсегда уберут из телевизора!

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