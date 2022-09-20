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  • «Вопрос исключительно в деньгах». Губерниев – о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо

«Вопрос исключительно в деньгах». Губерниев – о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо

20 сентября 2022, 12:40
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Я думаю, это вопрос исключительно денег и каких-то преференций. Им платят большие деньги. У «Зенита» есть такая возможность. Это не от любви к России? Это больше прагматический проект. И если я ошибаюсь, то буду рад.

Нужны ли нам такие истории? Вот если бы мы вышли на чемпионат мира, то можно было бы подумать. А сейчас... когда ничего не происходит. И мне кажется, в такой непростой ситуации нужно больше обращать внимание на нашу молодежь», – сказал Губерниев.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
  • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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acor94
1663667056
Чем больше Губерниев говорит всякие смелые идеи, тем больше вероятность, что его уберут. Очень надеюсь, что он осмелеет, скажет что нибудь лишнее и его навсегда уберут из телевизора!
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jek718875
1663667529
Д.Губерниев это рупор честности,неподкупности,справедливости
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Снег
1663670033
Губер прав!
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lek!
1663670852
Смотреть на молодежь ? С кем играть то они будут ? С нами отказываются играть все сборные и это на долго . Молодежь будет уходить в другие сборные.
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шахта Заполярная
1663675984
Как я думаю здесь все просто. Дают гражданство и они Россияне и не считаются иностранцами. Значит можно купить еще лямов за 100 пару бразил и получится в составе 10 латиносов и кержаков. Как то так. А наши футболисты будут только на кубок играть.
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seekdets
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