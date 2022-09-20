«Вопрос исключительно в деньгах». Губерниев – о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо

Д.Губерниев это рупор честности,неподкупности,справедливости
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
«Я думаю, это вопрос исключительно денег и каких-то преференций. Им платят большие деньги. У «Зенита» есть такая возможность. Это не от любви к России? Это больше прагматический проект. И если я ошибаюсь, то буду рад.
Нужны ли нам такие истории? Вот если бы мы вышли на чемпионат мира, то можно было бы подумать. А сейчас... когда ничего не происходит. И мне кажется, в такой непростой ситуации нужно больше обращать внимание на нашу молодежь», – сказал Губерниев.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
- В то же время они выступали за олимпийскую команду.