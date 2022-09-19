Джикия: «Карпин объяснит нам, зачем нужен матч с Киргизией»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поговорил о ближайшем сборе сборной России. Он стартует сегодня.

«Мы соберeмся в сборную, утром, и Валерий Георгиевич Карпин обязательно скажет и расскажет, для чего нам это надо [товарищеский матч против Киргизии]. Что касается сбора, то я согласен и поддерживаю.

Когда последний раз общались с Карпиным? На следующий день после игры с «Ростовом» (2:4). На тему сборной? И на эту тему, и не только.

До сих пор непонятно, будет ли матч с Киргизией? То же самое, честно», – сказал игрок.