Джикия: «Карпин объяснит нам, зачем нужен матч с Киргизией»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поговорил о ближайшем сборе сборной России. Он стартует сегодня.
«Мы соберeмся в сборную, утром, и Валерий Георгиевич Карпин обязательно скажет и расскажет, для чего нам это надо [товарищеский матч против Киргизии]. Что касается сбора, то я согласен и поддерживаю.
Когда последний раз общались с Карпиным? На следующий день после игры с «Ростовом» (2:4). На тему сборной? И на эту тему, и не только.
До сих пор непонятно, будет ли матч с Киргизией? То же самое, честно», – сказал игрок.
- О возможной отмене матча Киргизия – Россия на этой неделе писал «Мутко против».
- Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
- Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.
Источник: «Чемпионат»