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    Джикия: «Карпин объяснит нам, зачем нужен матч с Киргизией»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поговорил о ближайшем сборе сборной России. Он стартует сегодня.

    «Мы соберeмся в сборную, утром, и Валерий Георгиевич Карпин обязательно скажет и расскажет, для чего нам это надо [товарищеский матч против Киргизии]. Что касается сбора, то я согласен и поддерживаю.

    Когда последний раз общались с Карпиным? На следующий день после игры с «Ростовом» (2:4). На тему сборной? И на эту тему, и не только.

    До сих пор непонятно, будет ли матч с Киргизией? То же самое, честно», – сказал игрок.

    • О возможной отмене матча Киргизия – Россия на этой неделе писал «Мутко против».
    • Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
    • Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.

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    Источник: «Чемпионат»

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