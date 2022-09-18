Карпин: «За ситуацией в Киргизии не слежу. Скажут не ехать – не поедем»

Вот это правильно...Не главтренерское это дело за политическими событиями следить..Не он же соперников для сборной выбирает.
Покуистическая позиция позволяет беречь нервную систему, доброжелательное отношение к миру а также хорошее пищеварение.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил отмену товарищеского матча против Киргизии.
«Слежу ли за ситуацией в Киргизии? Нечего за ней следить. Скажут поехать – значит поедем. Не скажут – не поедем», – сказал Карпин.
- О возможной отмене матча на этой неделе писал «Мутко против».
- Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
- Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.