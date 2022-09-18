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    Карпин: «За ситуацией в Киргизии не слежу. Скажут не ехать – не поедем»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил отмену товарищеского матча против Киргизии.

    «Слежу ли за ситуацией в Киргизии? Нечего за ней следить. Скажут поехать – значит поедем. Не скажут – не поедем», – сказал Карпин.

    • О возможной отмене матча на этой неделе писал «Мутко против».
    • Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
    • Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Вот как то так 1 час назад

      Вот это правильно...Не главтренерское это дело за политическими событиями следить..Не он же соперников для сборной выбирает.
      Покуистическая позиция позволяет беречь нервную систему, доброжелательное отношение к миру а также хорошее пищеварение.

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