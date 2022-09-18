Карпин: «За ситуацией в Киргизии не слежу. Скажут не ехать – не поедем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил отмену товарищеского матча против Киргизии.

«Слежу ли за ситуацией в Киргизии? Нечего за ней следить. Скажут поехать – значит поедем. Не скажут – не поедем», – сказал Карпин.