Серия А. «Ювентус» проиграл «Монце» с последнего места. У туринцев 1 победа в 8 матчах

«Ювентус» проиграл «Монце» в матче 7-го тура Серии А.

Туринцы остались в меньшинстве на 40-й минуте. Красную карточку за отмашку получил Анхель Ди Мария.

Хозяева забили победный гол на 74-й минуте. «Монца» поднялась с последнего места на 18-е, «Ювентус» остался 8-м.

Туринский клуб одержал одну победу в последних восьми матчах.

Италия. Серия А. 7-й тур

Монца – Ювентус – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гюткьяер, 74.

Удаления: нет – Ди Мария, 40.

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