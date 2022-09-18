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    Серия А. «Ювентус» проиграл «Монце» с последнего места. У туринцев 1 победа в 8 матчах

    «Ювентус» проиграл «Монце» в матче 7-го тура Серии А.

    Туринцы остались в меньшинстве на 40-й минуте. Красную карточку за отмашку получил Анхель Ди Мария.

    Хозяева забили победный гол на 74-й минуте. «Монца» поднялась с последнего места на 18-е, «Ювентус» остался 8-м.

    Туринский клуб одержал одну победу в последних восьми матчах.

    Италия. Серия А. 7-й тур

    Монца – Ювентус – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гюткьяер, 74.

    Удаления: нет – Ди Мария, 40.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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