Гаранин: «Буду только рад, если Мелкадзе будет играть за Грузию. Кому от этого будет плохо?»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин не против, чтобы его форвард Георгий Мелкадзе получил возможность играть за сборную Грузии.

«Играть в сборной – мечта почти каждого футболиста. Тот же вопрос с Эдуардом Сперцяном. Человек, наверное, мог бы подождать вызова в России, но он решил уйти в сборную Армении.

Так что, если Мелкадзе позовут в сборную Грузии, и он будет там играть, я буду только рад. Кому от этого будет плохо? Наша баскетбольная сборная выигрывала чемпионат Европы 2007 года, когда играл Джон Холден. И ничего – все были безумно рады, я сам прыгал, пищал, скакал и даже не думал, что за нас играл американец», – сказал Гаранин.