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    Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подытожил матч десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    «Знали, что «Зенит» мастеровитая команда — забрасывают за спины, играют между линий. С этой стороны мы сыграли качественно. Нам не хватило скорости и лучшего принятия решений. Не смогли завершить наши контратаки», – сказал серб.

    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.
    • Йоканович принял «Динамо» летом. Ранее он тренировал и играл в АПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.09.2022 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      Legion-o 1 час назад

      Да мозгов тренеру не хватило! В таком матче, не сыгранных новичков тестировать!

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