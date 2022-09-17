Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Зенитом»

Да мозгов тренеру не хватило! В таком матче, не сыгранных новичков тестировать!
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подытожил матч десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Знали, что «Зенит» мастеровитая команда — забрасывают за спины, играют между линий. С этой стороны мы сыграли качественно. Нам не хватило скорости и лучшего принятия решений. Не смогли завершить наши контратаки», – сказал серб.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
- «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.
- Йоканович принял «Динамо» летом. Ранее он тренировал и играл в АПЛ.