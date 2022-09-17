Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подытожил матч десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Знали, что «Зенит» мастеровитая команда — забрасывают за спины, играют между линий. С этой стороны мы сыграли качественно. Нам не хватило скорости и лучшего принятия решений. Не смогли завершить наши контратаки», – сказал серб.