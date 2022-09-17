В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука после травмы

Спортивный директор «Торино» Давид Ваньяти дал комментарий о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук уже лучше чувствует себя. Мы очень надеемся, что он вернется в состав к матчу против «Наполи», – сказал Ваньяти.