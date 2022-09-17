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    В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука после травмы

    Спортивный директор «Торино» Давид Ваньяти дал комментарий о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука.

    «Миранчук уже лучше чувствует себя. Мы очень надеемся, что он вернется в состав к матчу против «Наполи», – сказал Ваньяти.

    • «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • 13 августа хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
    • В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.
    • 1 октября туринцы встретятся с «Наполи» в 8-м туре Серии А.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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