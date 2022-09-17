«Это грязный футбол. Бьют исподтишка и даже не извиняются». Игрок 2Drots – о команде РФС

раскритиковал медийную команду РФС ====А нахрена эти медийные команды РФС, если есть настоящие команды.
Полузащитник 2Drots Артур Бегларян раскритиковал медийную команду РФС после матча 1-го тура группового этапа МКС.
«Они не успевают. Сами не играют, и сзади бьют исподтишка. Так нельзя. Это не жесткий футбол, а грязный. Даже не извиняются», – сказал Бегларян.
- 2Drots разгромил команду РФС со счетом 3:0.
- 16 сентября стартовал второй сезон Медийной футбольной лиги.
- 2Drots – победитель первого сезона.