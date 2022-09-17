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    «Это грязный футбол. Бьют исподтишка и даже не извиняются». Игрок 2Drots – о команде РФС

    Полузащитник 2Drots Артур Бегларян раскритиковал медийную команду РФС после матча 1-го тура группового этапа МКС.

    «Они не успевают. Сами не играют, и сзади бьют исподтишка. Так нельзя. Это не жесткий футбол, а грязный. Даже не извиняются», – сказал Бегларян.

    • 2Drots разгромил команду РФС со счетом 3:0.
    • 16 сентября стартовал второй сезон Медийной футбольной лиги.
    • 2Drots – победитель первого сезона.

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    Источник: телегра-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 00:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      Вот как то так 1 час назад

      раскритиковал медийную команду РФС ====А нахрена эти медийные команды РФС, если есть настоящие команды.

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