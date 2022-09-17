«Это грязный футбол. Бьют исподтишка и даже не извиняются». Игрок 2Drots – о команде РФС

Полузащитник 2Drots Артур Бегларян раскритиковал медийную команду РФС после матча 1-го тура группового этапа МКС.

«Они не успевают. Сами не играют, и сзади бьют исподтишка. Так нельзя. Это не жесткий футбол, а грязный. Даже не извиняются», – сказал Бегларян.