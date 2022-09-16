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    Соболев прокомментировал разгромное поражение его команды в первом матче МФЛ

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение его команды «Бей Беги» в матче с «Родиной Медиа» (1:4) в 1-м туре МФЛ.

    — Что с судейством сегодня не так?

    — Все нормально, в принципе. Чуть душил, но это нормально. Единственное, считаю, гол был забит из офсайда.

    — Крупное поражение. Что у команды не получилось?

    — Ничего страшного, бывает такое. Лучше один раз 1:4. Это наше первое поражение. Мы два месяца существуем, первый раз проиграли.

    — На игру пришел Руслан Литвинов. Почему никто из «Спартака» не поддерживает больше?

    — Все поддерживают. Кто-то пришел, кто-то нет. Думаю, в следующий раз и Промес придет, и другие. Многие знают, многие следят

    • Это был дебютный матч второго сезона Медиалиги.
    • В новом сезоне Медиалиги сыграют 18 команд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2022 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1399

      zarsm 1 час назад

      Это сайт про нормальный футбол. Хватит постить дерьмо.

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