Соболев прокомментировал разгромное поражение его команды в первом матче МФЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение его команды «Бей Беги» в матче с «Родиной Медиа» (1:4) в 1-м туре МФЛ.

— Что с судейством сегодня не так?

— Все нормально, в принципе. Чуть душил, но это нормально. Единственное, считаю, гол был забит из офсайда.

— Крупное поражение. Что у команды не получилось?

— Ничего страшного, бывает такое. Лучше один раз 1:4. Это наше первое поражение. Мы два месяца существуем, первый раз проиграли.

— На игру пришел Руслан Литвинов. Почему никто из «Спартака» не поддерживает больше?

— Все поддерживают. Кто-то пришел, кто-то нет. Думаю, в следующий раз и Промес придет, и другие. Многие знают, многие следят