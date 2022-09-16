Бородюк: «Куда меня зовут? В клуб «Что? Где? Когда?»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о своем будущем.

— Вам с юмором ответить?

— Если «Спартак» зовет, то без юмора.

— Пока клуб «Что? Где? Когда?» зовет. А если серьезно, то ближе к зиме будут какие-то прояснения.

— Как коротаете время? Может, рыбалкой увлеклись?

— Нет, только прогулки в быстром темпе.