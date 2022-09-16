Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бородюк: «Куда меня зовут? В клуб «Что? Где? Когда?»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о своем будущем.

    — Вам с юмором ответить?

    — Если «Спартак» зовет, то без юмора.

    — Пока клуб «Что? Где? Когда?» зовет. А если серьезно, то ближе к зиме будут какие-то прояснения.

    — Как коротаете время? Может, рыбалкой увлеклись?

    — Нет, только прогулки в быстром темпе.

    • «Торпедо» уволило Бородюка в августе.
    • Он возглавлял команду с марта 2021 года.
    • Для него это 2-е увольнение из клуба.

    Новости по теме
    «Торпедо» поменяло тренера во 2-й раз за 2 дня 14
    За месяц в РПЛ произошли три тренерских увольнения: пострадали «Урал», «Химки» и «Торпедо» 1
    В «Торпедо» утвердили кандидатуру нового тренера 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11455

      Алексей З 27 минут назад

      Это клиника.
      Даже в казалось бы безобидном вопросе, но обязательно надо упамянуть Спартак.
      Ну куда вам проплаченным без КБ ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11