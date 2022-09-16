Бородюк: «Куда меня зовут? В клуб «Что? Где? Когда?»

Это клиника.
Даже в казалось бы безобидном вопросе, но обязательно надо упамянуть Спартак.
Ну куда вам проплаченным без КБ ?
Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о своем будущем.
— Вам с юмором ответить?
— Если «Спартак» зовет, то без юмора.
— Пока клуб «Что? Где? Когда?» зовет. А если серьезно, то ближе к зиме будут какие-то прояснения.
— Как коротаете время? Может, рыбалкой увлеклись?
— Нет, только прогулки в быстром темпе.
- «Торпедо» уволило Бородюка в августе.
- Он возглавлял команду с марта 2021 года.
- Для него это 2-е увольнение из клуба.