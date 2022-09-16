Соболев обматерил судью в дебютном матче своей команды в МФЛ

Основатель медийной команды «Бей Беги» Александр Соболев накричал на главного арбитра матча с «Родиной Медиа» в Медийной футбольной лиге.

«Реф, ты че, ***, травишь, ***?! Чистый офсайд!» – сказал Соболев судье. Видео опубликовано в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.