Соболев обматерил судью в дебютном матче своей команды в МФЛ

Основатель медийной команды «Бей Беги» Александр Соболев накричал на главного арбитра матча с «Родиной Медиа» в Медийной футбольной лиге.
«Реф, ты че, ***, травишь, ***?! Чистый офсайд!» – сказал Соболев судье. Видео опубликовано в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.
- Команда спартаковцев Соболева и Джикии проводит первый матч в Медиалиге.
- За «Родину Медиа» выступают рэпер T-killah и экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов.
- Накануне бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков после медийного матча оскорблял судью и угрожал расправой.
Источник: Бомбардир.ру