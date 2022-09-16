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    Соболев обматерил судью в дебютном матче своей команды в МФЛ

    Основатель медийной команды «Бей Беги» Александр Соболев накричал на главного арбитра матча с «Родиной Медиа» в Медийной футбольной лиге.

    «Реф, ты че, ***, травишь, ***?! Чистый офсайд!» – сказал Соболев судье. Видео опубликовано в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

    • Команда спартаковцев Соболева и Джикии проводит первый матч в Медиалиге.
    • За «Родину Медиа» выступают рэпер T-killah и экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов.
    • Накануне бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков после медийного матча оскорблял судью и угрожал расправой.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1043

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Соболев, не научившись как следует играть и ничего не выиграв в своей жизни, пытается всех учить.

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      Рейтинг: +2077

      Dr.Metal 1 час назад

      Пусть штрафуют, дисквалифицируют на пару матчей. Зазвездился парень, а сам ещё никто

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      Рейтинг: +11455

      Алексей З 2 часа назад

      Сева Терлецкий как сексот трётся около лавки и пишет всё кто что говорит.
      Потом выкладывает, гнида.

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