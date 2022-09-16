Дьяков после финала МКС назвал судью гондоном и пидорасом и угрожал расправой

Футболист медийной команды «БроукБойз» Виталий Дьяков не сдержал эмоций после проигранного финала Московского кубка селебрити (МКС). Он угрожал судье.

«*** [фиг ли] ты стоишь, пидорас? Че ты стоишь, гондон *** [долбаный]? Тебе как *** [ушатать], сука, черт! Я твой рот ***. Пидорасы. Турнир пидорасов», – сказал Дьяков арбитру, уходя с поля.

Видео опубликовано в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.