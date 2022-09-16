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    Дьяков после финала МКС назвал судью гондоном и пидорасом и угрожал расправой

    Футболист медийной команды «БроукБойз» Виталий Дьяков не сдержал эмоций после проигранного финала Московского кубка селебрити (МКС). Он угрожал судье.

    «*** [фиг ли] ты стоишь, пидорас? Че ты стоишь, гондон *** [долбаный]? Тебе как *** [ушатать], сука, черт! Я твой рот ***. Пидорасы. Турнир пидорасов», – сказал Дьяков арбитру, уходя с поля.

    Видео опубликовано в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

    • «Броуки» проиграли «Реалити».
    • Сегодня стартует 2-й сезон Медиалиги.
    • Дьяков выступал в РПЛ за «Ростов», «Динамо».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +389

      7:1 22 минуты назад

      Пид*расы. Турнир пид*расов», – сказал Дьяков

      всё так, и ты в нём главный *******)) ещё можете спартак к себе позвать)))))

      0
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 1 час назад

      Сперва сами раструбили о медиаклубах, а теперь показываете какое это днище. Пусть они купаются в своём дерьие, не стоит внимание обращать.
      Это такие же , как мужики на коробочке в дыр-дыр по субботам гоняют. Одноху...ственно.

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      Рейтинг: +4798

      Enter2006 > Алексей З 43 минуты назад

      Ну я иногда гоняю во дворе и что? Никогда никаких 3,14здилок и подобных оскорблений не было. Я считаю подобное сравнение некорректным. А г.а.н.д.о.н.ы. могут "проявиться" везде, и в медиалиге и в дворовом футболе и в РПЛ. И даже среди бывших игроков сборной России.

      1
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      Рейтинг: +85

      eugen-han 1 час назад

      В некоторой мере он прав. Такое ***... - нечто медийное происходит не только в футболе, но и, как не странно в ,,боях без правил", где есть такие персонажи типа Тарасова(а может **********?),который прыгает и убегает на ринге и в клетке, но каким-то невероятным, а может самым что ни на есть вероятным и откровенным образам умудряется выигрывать, но правда пока что только исключительно у фриков и блохеров.

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      Рейтинг: +5944

      Давид59 1 час назад

      Ну вот, а нас просят быть вежливыми

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      Рейтинг: +4798

      Enter2006 1 час назад

      Широков-2

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      Рейтинг: +5689

      Беспонтий 2 часа назад

      как интересненько
      бомба не зазвёздывает у себя слово *******(п.идо.рас))
      "что позволено юпитеру то не позволено быку"?

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