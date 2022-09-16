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    Комличенко прокомментировал несостоявшийся трансфер Захаряна в «Челси»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об игровых качествах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и его сорвавшемся переходе в «Челси».

    – В «Динамо» ты играл с Захаряном. Топ?

    – Да. Если брать по возрасту, то, наверное, самый талантливый с кем играл в одной команде. Ещe Давыдов по молодeжной сборной был крут – творил вещи.

    Когда впервые увидели Заху на тренировках, то я, Ворона и другие сразу сказали, что он скоро заиграет.

    У Арсена отличный выбор позиции, открывается всегда под мяч. Пас на уровне, удар – все качества топового полузащитника.

    – О чeм подумал, когда прочитал про интерес «Челси»?

    – Был в приятном удивлении и даже шоке. Мы перед матчем Кубка чуть пообщались. Он сказал, что трансфер, скорее всего, не получится из-за нефутбольных моментов.

    – После срыва трансфера писал ему?

    – После – нет. Когда новость впервые увидел, написал. Они в Нижний летели, я его спросил: «На чемоданах? Прямым из Нижнего в Лондон?». Он ответил: «Нет, через Стамбул».

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 57 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «Чемпионат»

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