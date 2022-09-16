Комличенко прокомментировал несостоявшийся трансфер Захаряна в «Челси»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об игровых качествах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и его сорвавшемся переходе в «Челси».

– В «Динамо» ты играл с Захаряном. Топ?

– Да. Если брать по возрасту, то, наверное, самый талантливый с кем играл в одной команде. Ещe Давыдов по молодeжной сборной был крут – творил вещи.

Когда впервые увидели Заху на тренировках, то я, Ворона и другие сразу сказали, что он скоро заиграет.

У Арсена отличный выбор позиции, открывается всегда под мяч. Пас на уровне, удар – все качества топового полузащитника.

– О чeм подумал, когда прочитал про интерес «Челси»?

– Был в приятном удивлении и даже шоке. Мы перед матчем Кубка чуть пообщались. Он сказал, что трансфер, скорее всего, не получится из-за нефутбольных моментов.

– После срыва трансфера писал ему?

– После – нет. Когда новость впервые увидел, написал. Они в Нижний летели, я его спросил: «На чемоданах? Прямым из Нижнего в Лондон?». Он ответил: «Нет, через Стамбул».