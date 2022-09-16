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    Петржела: «Семак может еще 20 лет править «Зенитом», как Путин»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нынешнем тренере команды Сергее Семаке.

    «Семак поднял «Зенит» с колен. Роберто Манчини и Мирча Луческу были не особо заинтересованы в работе, поэтому после них клуб был в плохом состоянии.

    Сколько лет он будет руководить? Может еще хоть 20 лет править «Зенитом», как Владимир Путин», – сказал Петржела.

    • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
    • При Семаке «Зенит» выиграл 4 чемпионства подряд.
    • Путин правит Россией с 2000 года (с перерывом на 2008-2012 годы).

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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