Петржела: «Семак может еще 20 лет править «Зенитом», как Путин»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нынешнем тренере команды Сергее Семаке.

«Семак поднял «Зенит» с колен. Роберто Манчини и Мирча Луческу были не особо заинтересованы в работе, поэтому после них клуб был в плохом состоянии.

Сколько лет он будет руководить? Может еще хоть 20 лет править «Зенитом», как Владимир Путин», – сказал Петржела.