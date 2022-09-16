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    Данни: «У Кокорина есть время восстановить карьеру»

    Бывший игрок «Зенита» Данни отреагировал на первый гол форварда «Ариса» Александра Кокорина в чемпионате Кипра. Они вместе выступали в Санкт-Петербурге.

    «Кокорин — потрясающий футболист, поздравляю его с забитым голом за новый клуб! Мне нравилось играть с ним в «Зените». Я помню, что он был очень хорош. Надеюсь, в этом году он по-настоящему заиграет в «Арисе» и вернется на свой прежний уровень. На его игру всегда было приятно смотреть, он умеет удивлять соперников.

    На мой взгляд, Кокорин еще молод и у него есть время восстановить свою карьеру. Я верю в Сашу и желаю ему вернуться на уровень игры, который у него был в «Зените», – сказал Данни.

    • Кокорин накануне забил в чемпионате Кипра «Кармиотиссе» (1:2).
    • Игрок арендован до лета у «Фиорентины».
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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