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    Канчельскис сравнил Кокорина с Бергкампом

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на дебютный гол форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».

    «Наконец-то состоялось это событие. Когда Бергкамп ушел из «Интера» в «Арсенал», он тоже долго не мог забить. Наверное, даже больше дней у него прошло, чем у Кокорина. Потом прорвало и Деннис стал одним из лучших бомбардиров «Арсенала».

    Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра. Хоть так начал, уже хорошо. Пожелаю Александру удачи. Может, вернется в свою лучшую форму. В любом случае, всегда приятно забить», – сказал Канчельскис.

    • Кокорин накануне забил в чемпионате Кипра «Кармиотиссе» (1:2).
    • Игрок арендован до лета у «Фиорентины».
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15438

      Fusballer 35 минут назад

      У лучшего бомбардира Кипра в истории 260 голов)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Павлюченко9 > Fusballer 36 секунд назад

      Верю что побьет эту планку чемпионат колхозный

      0
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 59 минут назад

      После таких сравнений , начинаешь сомневаться в адекватности.

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