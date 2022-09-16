Канчельскис сравнил Кокорина с Бергкампом

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на дебютный гол форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Наконец-то состоялось это событие. Когда Бергкамп ушел из «Интера» в «Арсенал», он тоже долго не мог забить. Наверное, даже больше дней у него прошло, чем у Кокорина. Потом прорвало и Деннис стал одним из лучших бомбардиров «Арсенала».

Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра. Хоть так начал, уже хорошо. Пожелаю Александру удачи. Может, вернется в свою лучшую форму. В любом случае, всегда приятно забить», – сказал Канчельскис.