Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хомуха объяснил регресс экс-вратаря «Спартака» Митрюшкина

    Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, почему голкипер Антон Митрюшкин не смог построить успешную карьеру.

    «Юношеский футбол – это одно, а профессиональный – совсем другое. Череда травм, которая преследовала Антона в Европе, наверняка тоже сыграла свою роль.

    Но там и конкуренция достаточно высокая. И конкуренцию эту нужно выигрывать. Никто просто так своe место не отдаст», – объяснил Хомуха.

    • 26-летний Митрюшкин сейчас выступает за «Химки».
    • До этого он 6 лет играл в Европе за швейцарские и немецкие клубы.
    • Вратарь выигрывал с юношеской сборной России Евро-2013.

    Новости по теме
    Хомуха: «Критика Семака огульная. Где Луческу, Манчини и все остальные?»
    «У «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома». Хомуха – о «Спартаке» и «Зените» 13
    Хомуха: «Гулиев мог повторить путь Головина и играть на европейском уровне» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11