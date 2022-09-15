Хомуха объяснил регресс экс-вратаря «Спартака» Митрюшкина

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, почему голкипер Антон Митрюшкин не смог построить успешную карьеру.

«Юношеский футбол – это одно, а профессиональный – совсем другое. Череда травм, которая преследовала Антона в Европе, наверняка тоже сыграла свою роль.

Но там и конкуренция достаточно высокая. И конкуренцию эту нужно выигрывать. Никто просто так своe место не отдаст», – объяснил Хомуха.