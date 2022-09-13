Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Рейнджерс» поставят гимн Великобритании перед матчем ЛЧ с «Наполи» вопреки запрету УЕФА

    «Рейнджерс» поставят гимн Великобритании перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает журналиста Daily Mail Майк Киган

    Ранее УЕФА не разрешил «Челси», «Ман Сити» и «Рейнджерс» исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами ЛЧ в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

    «Рейнджерс» проигнорирует запрет УЕФА и после минуты молчания исполнит национальный гимн на стадионе в Глазго.

    • Шотландский клуб примет «Наполи» завтра, 14 сентября.
    • Королева умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

    Новости по теме
    Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен 1
    Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» могут перенести из-за смерти Елизаветы II 1
    Источник: твиттер Майка Кигана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1396

      zarsm 4 минуты назад

      клоуны

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11