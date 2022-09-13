«Рейнджерс» поставят гимн Великобритании перед матчем ЛЧ с «Наполи» вопреки запрету УЕФА

«Рейнджерс» поставят гимн Великобритании перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает журналиста Daily Mail Майк Киган

Ранее УЕФА не разрешил «Челси», «Ман Сити» и «Рейнджерс» исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами ЛЧ в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

«Рейнджерс» проигнорирует запрет УЕФА и после минуты молчания исполнит национальный гимн на стадионе в Глазго.