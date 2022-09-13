Юран прокомментировал увольнение Писарева из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о причинах отставки Николая Писарева, который возглавлял подмосковную команду после него.

«Думаю, ему не хватило опыта как раз. Даже не помню, в каком году до «Химок» он работал главным. Три‑четыре года назад в «Нижнем Новгороде»... Очень давно», – сказал Юран.