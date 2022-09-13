Юран прокомментировал увольнение Писарева из «Химок»

Согласен что не все могут тренировать сборную и клуб
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о причинах отставки Николая Писарева, который возглавлял подмосковную команду после него.
«Думаю, ему не хватило опыта как раз. Даже не помню, в каком году до «Химок» он работал главным. Три‑четыре года назад в «Нижнем Новгороде»... Очень давно», – сказал Юран.
- «Химки» назначили Писарева 10 августа.
- Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
- Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.