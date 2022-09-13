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    Юран прокомментировал увольнение Писарева из «Химок»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о причинах отставки Николая Писарева, который возглавлял подмосковную команду после него.

    «Думаю, ему не хватило опыта как раз. Даже не помню, в каком году до «Химок» он работал главным. Три‑четыре года назад в «Нижнем Новгороде»... Очень давно», – сказал Юран.

    • «Химки» назначили Писарева 10 августа.
    • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
    • Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      НикКин 25 минут назад

      Согласен что не все могут тренировать сборную и клуб

      0
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      Рейтинг: +552

      Красногвардейчик 37 минут назад

      Вопрос конечно другой, зачем Юрана увольняли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5024

      neim > Красногвардейчик 25 минут назад

      Наверное потому, что отпрыска главного спонсора в состав не ставил ?

      1
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