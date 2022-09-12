Капелло оценил возможность проведения матча Россия – Италия

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло считает невозможным проведение товарищеского матча между сборными России и Италии.

«Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — сказал Капелло.