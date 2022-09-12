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    Капелло оценил возможность проведения матча Россия – Италия

    Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло считает невозможным проведение товарищеского матча между сборными России и Италии.

    «Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — сказал Капелло.

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке против сборной Киргизии.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 6 минут назад

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      Рейтинг: +4722

      Enter2006 3 часа назад

      Ещё бы, а то сша может итальянский язык из своей задницы достать, кому тогда лизать?

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      Рейтинг: +4722

      Enter2006 > Miru mir 2 часа назад

      Мне, неуважаемый, вообще больше никогда не пишите. И Зомбоящик я не смотрю, у меня вообще своя позиция по всему этому. А вы точно зомбированный - но с другой стороны. А "истина где-то посередине" но об этом с Вами вряд ли буду делиться, Ваш промытый мозг не разрешит альтернативную информацию усвоить. Повторюсь, не нужно отвечать на мои сообщения, вы такой же зомбированный каких много хоть с одной хоть с другой стороны. Вы не "миру мир", вы "зомбированный провокатор". Таким как Вы пофиг что пишут другие, существует только Ваше мнение, а если Ваше мнение не совпадает с другими - нужны провокации. Чем не зомбированный? Прощайте.

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      Рейтинг: +103

      Romeo 123 3 часа назад

      Об этом (3,15)доре даже не стоит писать

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