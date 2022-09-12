«Какой-то вброс. Тогда Агаларова должен подписать «Реал». Иванов – об интересе «Челси» к Захаряну

Какая то непонятная черная зависть к пацану. Завидуйте молча, господа хорошие. А если вы и впрямь переживаете за российский футбол, то пожелайте парню удачи и скорейшего перехода.
Полузащитник «Рубина» Олег Иванов не верит, что «Челси» хочет купить хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
– Как вам новости о возможном отъезде Арсена Захаряна в «Челси»?
– Мне изначально показалось это мифической историей.
– Почему?
– Ну вы посудите: Александр Головин играет в «Монако», а Захарян переходит в «Челси»? Давайте объективно взглянем на вещи.
Я бы еще поверил, если бы его взял «Челси», а потом отдал бы в аренду в другой европейский чемпионат.
– Была информация, что «Челси» хотел его подписать в свою академию.
– По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал».
Что сделал Захарян сверхъестественного, чего не делал Головин? Саша в свое время показывал более зрелый футбол. Он и сейчас в «Монако» регулярно отмечается результативными действиями. А Захарян в последних матчах растворился.
– Получается, что сейчас наши футболисты не будут уезжать в Европу даже в минимальном количестве?
– На самом деле в Европе есть наши ребята, если брать не топовые лиги. Понятно, что сегодня прежде чем взять русского, все тысячу раз перекрестятся.
Только время вылечит. Нужно ждать, когда закончится вся эта ситуация.