«Какой-то вброс. Тогда Агаларова должен подписать «Реал». Иванов – об интересе «Челси» к Захаряну

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов не верит, что «Челси» хочет купить хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

– Как вам новости о возможном отъезде Арсена Захаряна в «Челси»?

– Мне изначально показалось это мифической историей.

– Почему?

– Ну вы посудите: Александр Головин играет в «Монако», а Захарян переходит в «Челси»? Давайте объективно взглянем на вещи.

Я бы еще поверил, если бы его взял «Челси», а потом отдал бы в аренду в другой европейский чемпионат.

– Была информация, что «Челси» хотел его подписать в свою академию.

– По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал».

Что сделал Захарян сверхъестественного, чего не делал Головин? Саша в свое время показывал более зрелый футбол. Он и сейчас в «Монако» регулярно отмечается результативными действиями. А Захарян в последних матчах растворился.

– Получается, что сейчас наши футболисты не будут уезжать в Европу даже в минимальном количестве?

– На самом деле в Европе есть наши ребята, если брать не топовые лиги. Понятно, что сегодня прежде чем взять русского, все тысячу раз перекрестятся.

Только время вылечит. Нужно ждать, когда закончится вся эта ситуация.