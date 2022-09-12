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    «Какой-то вброс. Тогда Агаларова должен подписать «Реал». Иванов – об интересе «Челси» к Захаряну

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов не верит, что «Челси» хочет купить хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

    – Как вам новости о возможном отъезде Арсена Захаряна в «Челси»?

    – Мне изначально показалось это мифической историей.

    – Почему?

    – Ну вы посудите: Александр Головин играет в «Монако», а Захарян переходит в «Челси»? Давайте объективно взглянем на вещи.

    Я бы еще поверил, если бы его взял «Челси», а потом отдал бы в аренду в другой европейский чемпионат.

    – Была информация, что «Челси» хотел его подписать в свою академию.

    – По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал».

    Что сделал Захарян сверхъестественного, чего не делал Головин? Саша в свое время показывал более зрелый футбол. Он и сейчас в «Монако» регулярно отмечается результативными действиями. А Захарян в последних матчах растворился.

    – Получается, что сейчас наши футболисты не будут уезжать в Европу даже в минимальном количестве?

    – На самом деле в Европе есть наши ребята, если брать не топовые лиги. Понятно, что сегодня прежде чем взять русского, все тысячу раз перекрестятся.

    Только время вылечит. Нужно ждать, когда закончится вся эта ситуация.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 56 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +576

      SLADE2019 10 минут назад

      Какая то непонятная черная зависть к пацану. Завидуйте молча, господа хорошие. А если вы и впрямь переживаете за российский футбол, то пожелайте парню удачи и скорейшего перехода.

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